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Росія скерувала до кордону США надзвукові бомбардувальники-ракетоносці

У Міноборони РФ стверджують, що передислокацію здійснили "у межах планового льотно-тактичного навчання"
Два російські надзвукові бомбардувальники-ракетоносці Ту-160, здатні нести ядерну зброю, приземлилися на аеродром Анадир в Чукотському автономному окрузі, розташований за 600 км від кордону США.
Росія скерувала до кордону США надзвукові бомбардувальники-ракетоносці Фото: прес-служба Міноборони

У Міноборони РФ стверджують, що передислокацію здійснили "у межах планового льотно-тактичного навчання", яке триватиме до 18 серпня. За даними міністерства, в ньому беруть участи близько 10 літаків Ту-160, Ту-95МС, а також Іл-78. Під час навчання будуть відпрацьовувати завдання перебазування на оперативні аеродроми, а також польоти з виконанням дозаправки в повітрі.

Нагадаємо, що Сполучені Штати 2 серпня офіційно вийшли із договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Це був один із ключових договорів Холодної війни, який стримував загрозу ядерного конфлікту в світі. Угода між США та СРСР діяла понад 30 років.

Угоду про ліквідацію ракет середньої та малої дальності Радянський союз і Штати підписали 8 грудня 1987 року у ході зустрічі Михайла Горбачова та Рональда Рейгана у Вашингтоні. Ця угода вперше в історії дозволила ліквідувати цілий клас озброєнь. Сторони зобов'язалися знищити усі комплекси балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої та малої дальності (з радіусом дії 500 до 5000 км), а також не виробляти, не випробовувати і не розгортати такі ракети в майбутньому. Усе для того, щоби запобігти можливій загрозі ядерної війни.

Крах історичної угоди може призвести до нової гонки озброєнь між США, Росією та Китаєм.

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