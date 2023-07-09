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росія скерувала росгвардію на ЗАЕС після публікації карти замінування станції – ГУР МО

09 липня 2023, 14:41
росія скерувала росгвардію на ЗАЕС після публікації карти замінування станції – ГУР МО
Фото: Getty Images
Окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції.

У рф відреагували на публікацію ГУР,  де показана карта мінування росіянами Запорізької АЕС.

Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Це певний привіт усім "голубам миру", які кажуть за кордоном, що не бачать – можливо, у них проблеми із зором – якихось проблем у діях окупантів. З іншого боку, це сигнал окупантам, що українці все бачать", – прокоментував Юсов.

У ГУР кажуть, що карта передає мінно-вибухові загородження, крім того,є ще замінована техніка, вантажівки з вибухівкою на території станції і тощо, водночас мінування триває. 

"Терміново представники росгвардії – саме вони відповідають в окупаційному корпусі за ситуацію на Запорізькій атомній станції – виїхали для того, щоб вносити відповідні корективи, які, втім, теж не будуть становити для нас якихось таємниць", – сказав Юсов.

ЗАЕСРосгвардіямінуваннявійна в Україніросія окупанти

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