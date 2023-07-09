росія скерувала росгвардію на ЗАЕС після публікації карти замінування станції – ГУР МО

Окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції.

У рф відреагували на публікацію ГУР, де показана карта мінування росіянами Запорізької АЕС.

Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Це певний привіт усім "голубам миру", які кажуть за кордоном, що не бачать – можливо, у них проблеми із зором – якихось проблем у діях окупантів. З іншого боку, це сигнал окупантам, що українці все бачать", – прокоментував Юсов.

У ГУР кажуть, що карта передає мінно-вибухові загородження, крім того,є ще замінована техніка, вантажівки з вибухівкою на території станції і тощо, водночас мінування триває.

"Терміново представники росгвардії – саме вони відповідають в окупаційному корпусі за ситуацію на Запорізькій атомній станції – виїхали для того, щоб вносити відповідні корективи, які, втім, теж не будуть становити для нас якихось таємниць", – сказав Юсов.