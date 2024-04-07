росія скоро піде у наступ – Буданов

Ситуація на фронті складна, однак контрольована, запевнив Буданов.

Україна очікує нового наступу росіії наприкінці травня 2024 року.

Про це повідомив керівник Головного управлівня розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв'ю ARD у Києві, передає Tagesschau.

"Ми очікуємо посилення російських наступальних дій наприкінці весни і на початку літа, особливо в районі Донбасу. Трохи підсуватимуться до Часового Яру. Рухатимуть у бік міста Покровськ, у стратегічному напрямку на Покровськ", - сказав він.

Він не очікує серйозних змін на фронті, поки не почнеться російський наступ.

"Ситуація досить складна, але контрольована", - підкреслив він.

Видання також підкреслює, що Буданов також вважає можливим український наступ цього року, однак "більше він не захотів говорити про це, відповідальність за це лежить на Генштабі".