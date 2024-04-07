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росія скоро піде у наступ – Буданов

07 квітня 2024, 15:51
росія скоро піде у наступ – Буданов
Фото: LIGA.net
Ситуація на фронті складна, однак контрольована, запевнив Буданов.

Україна очікує нового наступу росіії наприкінці травня 2024 року. 

Про це повідомив керівник Головного управлівня розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв'ю ARD у Києві, передає Tagesschau.

"Ми очікуємо посилення російських наступальних дій наприкінці весни і на початку літа, особливо в районі Донбасу. Трохи підсуватимуться до Часового Яру. Рухатимуть у бік міста Покровськ, у стратегічному напрямку на Покровськ", - сказав він.

Він не очікує серйозних змін на фронті, поки не почнеться російський наступ.

"Ситуація досить складна, але контрольована", - підкреслив він. 

Видання також підкреслює, що Буданов також вважає можливим український наступ цього року, однак "більше він не захотів говорити про це, відповідальність за це лежить на Генштабі".

контрнаступКирило Будановвійна в Україніросія окупанти

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