росія скоро піде у наступ – Буданов
Україна очікує нового наступу росіії наприкінці травня 2024 року.
Про це повідомив керівник Головного управлівня розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв'ю ARD у Києві, передає Tagesschau.
"Ми очікуємо посилення російських наступальних дій наприкінці весни і на початку літа, особливо в районі Донбасу. Трохи підсуватимуться до Часового Яру. Рухатимуть у бік міста Покровськ, у стратегічному напрямку на Покровськ", - сказав він.
Він не очікує серйозних змін на фронті, поки не почнеться російський наступ.
"Ситуація досить складна, але контрольована", - підкреслив він.
Видання також підкреслює, що Буданов також вважає можливим український наступ цього року, однак "більше він не захотів говорити про це, відповідальність за це лежить на Генштабі".