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росія скорочує диппредставництва Фінляндії

31 травня 2023, 09:36
росія скорочує диппредставництва Фінляндії
Фото: linava.lt
Міністерство закордонних справ рф відкликало згоду на діяльність петрозаводського і мурманського відділень генконсульства Фінляндії у Санкт-Петербурзі з липня.

Крім того, росія закриває канцелярію свого посольства у фінському місті Лаппеенранта.

Про це повідомляє МИД рф в Telegram-каналі.

Вчора послу Фінляндії в москві Антті Хелантеря було вручено ноту про скорочення взаємної консульської присутності.

Москва поклала відповідальність за це рішення на Гельсінкі, де, на думку МЗС, взяли "конфронтаційний курс" щодо росії, припинили авіаційне сполучення і забороняють в'їзд туристам.

росія також заморозила рахунки дипломатичних представництв Фінляндії в москві і Санкт-Петербурзі.

РосіяФінляндіядиппредставництво

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