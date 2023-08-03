росія скорочує румунських дипломатів у відповідь

Міністерство закордонних справ рф викликало тимчасового повіреного у справах Румунії Константину Іоніце і вручило йому ноту про введення квот на чисельність персоналу дипломатичних і консульських установ Румунії в росії.

Про це повідомляє російське МЗС написал в Тelegram-каналі.

"Це робиться як симетричні заходи у відповідь на обмеження, що стосуються посольства росії в Бухаресті й генерального консульства рф в Констанці", - йдеться в пості.

В російському міністерстві закордонних справ також заявили, що вони залишають за собою право на додаткові відповіді, адекватні ситуації, що склалася в результаті дій Бухареста.