росія скорочує румунських дипломатів у відповідь
03 серпня 2023, 20:08
Фото: kremlin.ru
Міністерство закордонних справ рф викликало тимчасового повіреного у справах Румунії Константину Іоніце і вручило йому ноту про введення квот на чисельність персоналу дипломатичних і консульських установ Румунії в росії.
Про це повідомляє російське МЗС написал в Тelegram-каналі.
"Це робиться як симетричні заходи у відповідь на обмеження, що стосуються посольства росії в Бухаресті й генерального консульства рф в Констанці", - йдеться в пості.
В російському міністерстві закордонних справ також заявили, що вони залишають за собою право на додаткові відповіді, адекватні ситуації, що склалася в результаті дій Бухареста.На початку літа Румунія оголосила про висилку понад 50 співробітників посольства росії.