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росія сьогодні запускала все, крім "Калібрів" – Ігнат

29 грудня 2023, 09:35
росія сьогодні запускала все, крім
Фото з відкритих джерел
"Стільки цілей одночасно на нашому моніторі, ми ще не бачили".

росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, використовуючи ракети та безпілотники.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він зазначив, що росіяни запускали все, окрім "Калібрів".

"Окупанти використовували "Кинджали", балістику, С-300, крилаті ракети, БПЛА, Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505. Стільки цілей одночасно на нашому моніторі, ми ще не бачили", - сказав Ігнат.

Загалом, цієї ночі російська армія влаштувала декілька хвиль атак на українські міста. Пошкодження є в декількох регіонах.

Під ударом декілька разів опинився Харків. О 7:31, а потім о 7:51 голова ОВА Синєгубов повідомив про нові удари. До того мер міста Ігор Терехов написав про обстріл близько 7 ранку. Внаслідок ударів окупантів по Харкову одна людина загинула, чоловік близько 35 років. Вісім осіб отримали поранення, медики надають допомогу на місці. Крім того, зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури міста: медична установа, склади, цивільні підприємства. Дані уточнюються.

В Одесі уламки збитого дрона пошкодили багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Окрім того, ворог атакував місто вранці.

У Конотопі, внаслідок обстрілу травмовані три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто.

У Львові – два влучання, місто атакували близько 10 ударних безпілотників.За попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок у Львові. Є постраждалі. В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно – через падіння уламків ракети. На місце прямують всі профільні служби. За останніми даними, одна людина загинула. 8-ро отримали поранення. 

У Києві вранці під час ракетної атаки пролунали вибухи. У Подільському районі горить склад на площі орієнтовно 3000 м2. Багато поранених, кількість уточнюється. Проводиться пошук потерпілих. В Святошинському районі зафіксовано загоряння житлового незаселеного багатоповерхового будинку. На іншій локації є загорання трьох припаркованих автомобілів. Обидві пожежі ліквідовано. Виявлено одного потерпілого. В Шевченківському районі, попередньо, є пошкодження житлового будинку. Загорання на території гаражів ліквідовано. Також зафіксована пожежа на території складських приміщень і на нежитловій забудові. Попередньо, шість постраждалих. В Дарницькому районі є пошкодження житлових будинків. Пошкоджено будинки у приватному секторі. Вибухом пошкоджена будівля станції метро "Лук'янівська".

У Дніпрі теж було чути вибухи.Постраждали пологовий будинок та лікарня. За попередньою інформацією, будівлю понівечило уламками ракети, там повибивало вікна. Всередині спалахнула пожежа. Інформації про загиблих та постраждалих в пологовому наразі немає.Втім, міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок ранкової масованої атаки є жертви. Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА. 

ракетна атакавійна в Україніросія окупантикалібри

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