росія спалює обличчя загиблих військових КНДР, щоб приховати втрати – Зеленський

Такі дії окупантів є демонстрацією "зневаги, яка зараз панує в росії, наголосив президент

російські військові намагаються спалити обличчя загиблих північнокорейських солдатів, які брали участь у боях проти українських військ, щоб приховати їхні втрати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

За його словами, рф не тільки використовує північнокорейських військових для штурмів українських позицій, але й намагається приховати їхні втрати цинічним способом.

"Поки їх тренували, їм навіть забороняли показувати обличчя. Будь-які відеодокази їхньої присутності російські військові намагалися видалити. А зараз, після боїв із нашими хлопцями, росіяни ще й намагаються… буквально спалити обличчя вбитих північнокорейських військових", - заявив Зеленський.

Такі дії окупантів є демонстрацією "зневаги, яка зараз панує в росії - зневаги до всього людяного", додав президент. Він також наголосив, що немає жодної причини, щоб корейці воювали й гинули за путіна.

"І навіть після загибелі на них від росії очікує тільки знущання. Це божевілля треба зупинити - зупинити надійним і тривалим миром і відповідальністю росії за цю цинічну війну", - додав Зеленський.