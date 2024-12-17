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росія спалює обличчя загиблих військових КНДР, щоб приховати втрати – Зеленський

17 грудня 2024, 09:53
росія спалює обличчя загиблих військових КНДР, щоб приховати втрати – Зеленський
Такі дії окупантів є демонстрацією "зневаги, яка зараз панує в росії, наголосив президент
російські військові намагаються спалити обличчя загиблих північнокорейських солдатів, які брали участь у боях проти українських військ, щоб приховати їхні втрати.
 
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram.
 
За його словами, рф не тільки використовує північнокорейських військових для штурмів українських позицій, але й намагається приховати їхні втрати цинічним способом.
 
"Поки їх тренували, їм навіть забороняли показувати обличчя. Будь-які відеодокази їхньої присутності російські військові намагалися видалити. А зараз, після боїв із нашими хлопцями, росіяни ще й намагаються… буквально спалити обличчя вбитих північнокорейських військових", - заявив Зеленський.
 
Такі дії окупантів є демонстрацією "зневаги, яка зараз панує в росії - зневаги до всього людяного", додав президент. Він також наголосив, що немає жодної причини, щоб корейці воювали й гинули за путіна.
 
"І навіть після загибелі на них від росії очікує тільки знущання. Це божевілля треба зупинити - зупинити надійним і тривалим миром і відповідальністю росії за цю цинічну війну", - додав Зеленський.
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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