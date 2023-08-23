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ПОЛІТИКА

росія спотворює історію та отруює дезінформацією – Єврокомісія

23 серпня 2023, 09:28
росія спотворює історію та отруює дезінформацією – Єврокомісія
Фото: AFP
Також у спільній заяві йдеться, що зараз народ Україна бореться за мир та демократію.

Державний апарат рф займається спотворенням історію та поширенням всіляких фейків і теорій змов з метою "отруєння демократії" в інших країнах дезінформацією.

Про це повідомляє прес-службу Європейської комісії.

Така заява віце-президентки Віри Юрової та комісара юстиції Дідьє Рейндерса була зроблена напередодні Загальноєвропейського дня пам'яті жертв усіх тоталітарних та авторитарних режимів, що відзначається 22 серпня.

"84 роки тому підписання пакту Молотова - Ріббентропа, за яким пішов початок Другої світової війни, відкрило один із найпохмуріших глав у європейській історії. У цю важливу дату в історії нашого континенту ми вшановуємо незліченні жертви тоталітарних та авторитарних режимів", - йдеться у заяві.

Також у ЄК підтвердили своє зобов'язання зробити все, щоб запобігти повторенню таких трагедій.

Проте, зазначається у релізі, у лютому 2022 року Європа та весь світ "зі жахом і подивом спостерігали, як путін повернув війну, переслідування та незаконну окупацію на наш континент".

"Державний апарат росії спотворює історію та поширює змови з метою отруїти наші демократії зловмисною дезінформацією. Ми продовжимо нашу роботу щодо пропаганди пам'яті та надання фактів для усунення таких спотворень, де б ми їх не виявили", - розповіли в ЄК.

Також у спільній заяві йдеться, що зараз народ Україна бореться за мир та демократію.

"Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, оскільки ця війна спрямована на захист наших демократій. Наша свобода не підлягає обговоренню, як і свобода України", - наголосили у Єврокомісії.

Єврокомісія підтримує проекти по всій Європі, присвячені історії тоталітарних злочинів.

У липні 2023 року Комісія оголосила другий заклик до Європейської наративної обсерваторії щодо боротьби з дезінформацією після COVID-19. Цей заклик фінансуватиме проект, спрямований на виявлення та аналіз появи дезінформації та оман, що вводять в оману, про війну рф проти України.

Єврокомісіядезінформаціярф тероризм

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