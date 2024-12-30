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росія списує кредити контрактникам для поповнення втрат армії – розвідка Британії

30 грудня 2024, 12:43
росія списує кредити контрактникам для поповнення втрат армії – розвідка Британії
Кредитне списання можуть застосувати і до дружин.

Розвідка Великої Британії проаналізувала нову законодавчу ініціативу рф, згідно з якою військовослужбовцям, які підписали контракт після 1 грудня цього року, буде списаний борг по кредиту.

Про це йдеться огляді опублікований в соцмережі X (Twitter) британського Міноборони.

Списання поширюватиметься на кредити до 10 тисяч доларів. 

Крім того, його можуть застосувати до дружини.

Це доповнення до програми "Канікули з погашення кредитів для російських військовослужбовців". 

За даними росЗМІ, з жовтня 2022 року було оформлено 411 тисяч заявок з погашення іпотеки і особистих кредитів.

"Фінансові стимули росії для призову в армію майже напевно спрямовані на те, щоб забезпечити достатню кількість поповнень для втрат, які неухильно зростають і які наразі становлять 760 тисяч вбитими і пораненими, а в листопаді 2024 року становили в середньому 1523 людини на день", – пишуться розвідники.

Вони додають, що ці стимули також майже напевно покликані знизити ймовірність того, що москві доведеться оголошувати нову мобілізацію, яка, на думку російської влади, завдає шкоди суспільній підтримці війни і підвищує ризик подальшої згубної великомасштабної імміграції.

В розвідувальному огляді наголошується, що списання виплат за кредитами, найімовірніше, збільшить фінансовий тиск на російські банки 2025 року на додаток до тиску від високих відсоткових ставок і санкцій, що майже напевно знизить стійкість банківського сектора до потенційних економічних потрясінь, резюмує британська розвідка.

 
розвідкавійна в Україні

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