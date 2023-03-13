росія стає молодшим партнером Китаю – Болтон

Китаю останнім часом вдалося стати старшим партнером у відносинах із росією.

Про це заявив колишній радник із національної оборони Трампа Джон Болтон і закликав чинну адміністрацію США відреагувати на зближення Китаю та рф.

Повідомляє The Hill.

"Ми спостерігаємо, як росія дедалі більше підпадає під контроль Китаю. Це - союз, який формує Китай, і росія в ньому - молодший партнер", - сказав Болтон.

При цьому екс радник наголосив, що для США такі відносини між москвою та Пекіном проблематичні.

"Було б добре знайти спосіб відвадити росію від Китаю", - дордав екс-радник Трампа. Він також закликав чинну адміністрацію США відреагувати на постійне зближення Китаю, росії, Ірану і КНДР.

"Ми сидимо без діла, а китайці, росіяни, Іран, Північна Корея та деякі інші роблять кроки для зближення і багато хто погрожує нам", - додав амирканець.

Джон Болтон звернув увагу, що Китай може вийти переможцем з війни в Україні, хоч би яким чином вона не завершилася.

"Одним із найбільших переможців війни в Україні є Китай. Якщо перемогу здобуде росія, захопивши всю Україну, це стане перемогою для союзника Китаю, що посилить і сам Китай. Втім, якщо росія продовжить грузнути в Україні, це зробить РФ ще більш залежною від Китаю. У такому разі Китай теж виграє", - підсумував колишній радник з національної оборони.