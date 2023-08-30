росія стала найбільшим експортним партнером Естонії за межами ЄС – ЗМІ

За даними відомства, за підсумками червня 2023 року росія посідає перше місце з експорту естонських товарів із 13,72%.

рф вийшла на перше місце за обсягом експорту Естонії поза межами Євросоюзу, вперше це сталося у березні 2023 року, коли на частку рф припадало 15,74% експорту естонських товарів.

Про це повідомляє Delfi Forte.

Як повідомляється, за підсумками червня 2023 року росія посідає перше місце з експорту естонських товарів із 13,72%. Після неї йде Норвегія (12,14%) і Велика Британія (12,27%).

Зазначається, що ще до вторгнення росії в Україну частка рф в естонському експорті за межі ЄС посідала друге місце після США (21,1%). Третім найбільшим експортером для Таллінна тоді була Норвегія (12,9%).

Міністр економіки та інфотехнологій Естонії Тійт Рійсало, коментуючи ситуацію з експортом до росії, заявив, що держава не може диктувати бізнесу кожен крок.

Нагадаємо, Каллас потрапила у скандал після того, як з’ясувалося, що транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловіку Каллас Арво Халліку, під час повномасштабної війни в Україні продовжила діяльність у напрямку росії.

Згодом Халлік оголосив, що продає свою частку власності і йде з компанії, та вибачився за ситуацію. Поліція безпеки Естонії заявила, що діяльність Stark Logistics у росії не порушує чинних санкцій.