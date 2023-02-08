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росія стала світовим лідером дезінформації – Євросоюз

08 лютого 2023, 21:43
росія стала світовим лідером дезінформації – Євросоюз
Фото: з вільних джерел
Зовнішньополітична служба Євросоюзу опублікувала доповідь про дезінформацію та маніпуляцію фактами у світовому інформаційному просторі в 2022 році, в якій назвала росію головною країною-дезінформатором року.

На думку відомства, війна росії в Україні стала головною темою інформаційних атак, причому у 60 випадках зі 100 їхньою метою було виправдання російського вторгнення.

Другою метою інформаційних атак росії стала дискредитація Європейського союзу та країн, що входять до нього, йдеться у  документі.

Офіційний представник ЄС із зовнішньополітичних питань Пітер Стано підтвердив, що більшість випадків дезінформації про Євросоюз виходять із росії або від повʼязаних із нею агентів. У доповіді наголошується, що фейки поширюються офіційними дипломатичними каналами, державними ЗМІ, які ведуть мовлення як на російську, так і на зарубіжну аудиторію, а також прокремлівськими каналами в інтернеті, чиї звʼязки з російським урядом безпосередньо не позначені, але які можуть отримувати фінансування з москви.

Зокрема, російська пропаганда намагається представити Україну як "нацистську" державу, звинувачувати її у "геноциді" та вбивствах власних громадян, поширювати фейки про наявність там біолабораторій США, які нібито розробляють біологічну зброю, спрямовану на "російську ДНК", та звʼязки українських "неонацистів" із іноземними розвідками. У доповіді наголошується, що таку дезінформацію із кремлівських джерел також активно поширюють державні ЗМІ Китаю. Загалом, така дезінформація була виявлена у повідомленнях щонайменше 30-ма мовами, у тому числі 16-ма європейськими.

Щодо Євросоюзу російські та проросійські джерела поширюють брехню про відсутність підтримки України в суспільствах країн ЄС, про згубний вплив ухвалених ЄС санкцій проти росії та про те, що жителі Європи нібито змушені голодувати та замерзати через брак ресурсів, які раніше закуповувалися у росії.

Як найбільш показові приклади дезінформації у  доповіді названі російські медіакомпанії sputnik і russia today (RT).

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