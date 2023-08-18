росія ставить під загрозу всю європейську безпекову архітектуру – Шольц

Німеччина рішуче налаштована разом з партнерами та союзниками підтримувати Україну.

Війна росії проти України змушує європейські держави посилювати власну безпеку та ухвалювати незручні рішення.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній з австрійським колегою Карлом Негаммером пресконференції після їх переговорів у Зальцбурзі в п’ятницю, передає Укрінформ.

Однією з центральних тем зустрічі, зазначив Шольц, стала тема безпеки.

"російський напад на Україну перед усіма нами ставить нові великі виклики. росія своєю жорстокою протизаконною війною погрожує не лише Україні, вона ставить під загрозу всю європейську безпекову архітектуру. Ми всі повинні зрештою адаптуватися до цієї нової геополітичної реальності та зробити необхідні висновки", - сказав німецький лідер.

Він зазначив, що ФРН вживає заходів, щоб захистити себе та своїх союзників. У цьому контексті він привітав намір Австрії приєднатися до ініційованої Німеччиною разом з низкою європейських держав спільної системи протиповітряної і протиракетної оборони Sky Shield (Небесний щит).

"Ця війна в Європі змушує нас критично переосмислити саморозуміння самих себе та бути готовими до незручних рішень", - продовжив Шольц. Прикладом вимушених рішень він вважає відмову від багаторічної політики непостачання зброї в кризові регіони та початок передачі озброєнь Україні для того, щоб вона могла захистити себе від агресора. Німеччина рішуче налаштована разом з партнерами та союзниками підтримувати Україну політично, фінансово та зброєю стільки, скільки буде потрібно. При цьому ми дуже вітаємо будь-яку допомогу з боку партнерів", - повторив глава уряду ФРН.

Також канцлери обговорили питання енергобезпеки, розширення ЄС і запобігання нелегальній міграції тощо.

Зокрема, як зазначив Шольц, завданням є забезпечити безпечне енергопостачання в майбутньому таким чином, щоб замінити вугілля, нафту та газ там, де вони наразі використовуються.

"І завжди йдеться про те, щоб ми не були більше залежними від поставок газу з росії", - додав Шольц, запевнивши в готовності Німеччини допомогти партнерам у подоланні такої залежності, зокрема Австрії, залежність якої від російських енергоносіїв була дуже великою.

Він також підкреслив, що "ЄС стане ближчим часом більшим". Це те, за його словами, до чого мають готуватися не лише нинішні члени Євросоюзу, але також майбутні.

"Ми маємо бути здатними до розширення. Для цього важливим є те, що розпочався процес переговорів про вступ, а також те, який вплив це матиме на структури ухвалення рішень, які маємо в Європі", - сказав канцлер ФРН.

Він зазначив, що ЄС повинен бути більш вагомим, мати більш сильний і спільний голос у світі, в якому живуть 10 мільярдів людей.