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ПОЛІТИКА

росія стримує нас блефом: екс-радник Трампа про помилки Заходу

14 вересня 2024, 20:19
росія стримує нас блефом: екс-радник Трампа про помилки Заходу
Стоп росія
Це стосується і погрози почати війну з НАТО, і ядерного шантажу путіна.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон наголосив, що росія не здатна вести ширшу війну, ніж веде сьогодні проти України, тож заяви диктатора владіміра путіна про протистояння з Заходом — блеф, на який союзники, в тому числі чинний президент США Джо Байден, повелися.

Під час інтерв’ю Times Radio Болтон назвав абсолютно нестратегічним підходом те, що Силам оборони не дозволяють застосовувати далекобійну зброю по території країни-агресора. 

"росія їх постійно стримує через цю загрозу ширшої війни, на яку росія не здатна, — сказав він. — Попри те, що ми не змогли стримати російський напад у лютому 2022 року, росіяни стримали нас від допомоги Україні та ретельної систематичної стратегії, яка могла б привести цю війну у зовсім іншу точку, ніж зараз". 

У росії немає вільних армійських підрозділів для війни проти НАТО, наголосив Болтон. Окрім того, розвідка США підтвердила, що, попри ядерні погрози, рф жодного разу не приводила в стан боєготовності свої ядерні сили. 

"На мою думку, щодо ядерної зброї, потрібно повідомити йому приватно та публічно, що у разі застосування росією ядерної зброї в Україні путін підпише власний смертний вирок", — заявив він.

Дональд ТрампЗахідросія загроза

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