росія стримує нас блефом: екс-радник Трампа про помилки Заходу
Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон наголосив, що росія не здатна вести ширшу війну, ніж веде сьогодні проти України, тож заяви диктатора владіміра путіна про протистояння з Заходом — блеф, на який союзники, в тому числі чинний президент США Джо Байден, повелися.
Під час інтерв’ю Times Radio Болтон назвав абсолютно нестратегічним підходом те, що Силам оборони не дозволяють застосовувати далекобійну зброю по території країни-агресора.
"росія їх постійно стримує через цю загрозу ширшої війни, на яку росія не здатна, — сказав він. — Попри те, що ми не змогли стримати російський напад у лютому 2022 року, росіяни стримали нас від допомоги Україні та ретельної систематичної стратегії, яка могла б привести цю війну у зовсім іншу точку, ніж зараз".
У росії немає вільних армійських підрозділів для війни проти НАТО, наголосив Болтон. Окрім того, розвідка США підтвердила, що, попри ядерні погрози, рф жодного разу не приводила в стан боєготовності свої ядерні сили.
"На мою думку, щодо ядерної зброї, потрібно повідомити йому приватно та публічно, що у разі застосування росією ядерної зброї в Україні путін підпише власний смертний вирок", — заявив він.