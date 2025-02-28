росія стверджує, що США дали згоду на призначення посла в Вашингтоні

Дарчієв незабаром вирушить до Вашингтона.

Міністерство закордонних справ росії заявило сьогодні, що Сполучені Штати Америки дали Москві офіційне схвалення на призначення Алєксандра Дарчієва своїм новим послом у Вашингтоні.

Про це пише Reuters.

Американська сторона передала офіційну ноту, яка дала зелене світло призначенню Дарчієва під час переговорів з росією в Стамбулі 27 лютого, повідомили в Міністерстві.

Дарчієв розпочав дипломатичну кар'єру в 1992 році та раніше обіймав різні посади в російському представництві у Вашингтоні.

москва не мала свого представника в США відтоді, як останній посол залишив посаду в жовтні.