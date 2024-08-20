росія створила нові угрупування військ на кордоні з Україною

Вони захищатимуть росіян і території рф від дронів та іншої зброї.

Міністр оборони росії Андрій Білоусов оголосив про створення угруповань військ "Білгород", "Курськ" і "Брянськ".

Про це Білоусов заявив на засіданні Координаційної ради з військової безпеки прикордонних територій.

За словами очільника російського оборонного відомства, новоутворені угруповання військ мають захищати громадян і території рф від дронів та іншої зброї.

Білоусов зазначив, що в Національному центрі управління обороною російської федерації розгорнули спеціальну оперативну групу, завданнями якої є збір, аналіз, маршрутизація запитань із регіонів і контроль їхнього розв'язання.

Як сказав на нараді російський міністр, наразі "налагоджено пряму цілодобову взаємодію між регіональними адміністраціями, командувачами угруповань військ у трьох суб'єктах рф і відповідальними керівниками центрального апарату Міноборони".