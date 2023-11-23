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росія створює дзеркальні сайти для обходу Західних санкцій – Bloomberg

23 листопада 2023, 19:09
росія створює дзеркальні сайти для обходу Західних санкцій – Bloomberg
Фото: EURACTIV
Пропагандисти знаходять способи обійти санкції ЄС.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну ЄС наклав санкції на російські пропагандистські ЗМІ RT і Sputnik, які фінансуються верхівкою росії. Однак російські пропагандисти намагаються знаходити способи, щоб оминути обмеження.

Про це пише Bloomberg.

"Після майже двох років війни кремль, здається, сміється останнім. RT.com може бути недоступним в ЄС, але низка менш популярних сайтів-дзеркал надає той самий контент, спрямований на підрив підтримки блоком України. Один — swentr.site або RT News навпаки", — пише видання.

"Ми плюємо на ваші санкції", — заявила редакторка RT Маргарита Симоньян у коментарі, переданому її прес-службою.

Відповідно до каталогу реєстрації доменів WHOIS, Swentr був зареєстрований через три дні після оголошення санкцій ліцензіатом RT, ANO TV Novosti. За даними дослідницької групи Reset, це один із щонайменше 19 таких сайтів, які RT використовує для охоплення аудиторії в ЄС.

Контент RT поширюється багатьма мовами на різних платформах, і його видалення потребує постійної пильності. Хоча YouTube видаляє акаунти підсанкційних ЗМІ, трансляції RT все ще регулярно перепощують, експерти називають це нескінченною грою в "убити крота", зазначається у статті.

"Sputnik, на який діють ті ж обмеження, що й на RT, також працює через дзеркальні сайти, такі як sputnikglobe.com. У той час як близько десятка російських ЗМІ підпали під санкції ЄС під час війни, RT і Sputnik мають найбільший охоплення міжнародної аудиторії та найактивніше намагаються обійти заходи", — повідомляє Reset.

Латвійський дипломат Байба Бразе зазначає, що  росія продовжує використовувати "регулярні масштабні операції з дезінформації в різних країнах, щоб вплинути на результати виборів і поставити під сумнів чесність виборів, щоб поляризувати суспільства з певних питань.

Єврокомісар Віра Йоурова, яка відповідає за боротьбу з дезінформацією в ЄС, заявляє, що Європейська комісія знає про дзеркальні сайти і працює з країнами-членами з метою ефективного застосування санкцій.

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