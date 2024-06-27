росія створює тіньовий флот для експорту зрідженого природного газу – Bloomberg
27 червня 2024, 15:33
Фото: Економічна правда
Є кілька ознак, що вказують на зусилля рф щодо створення тіньового флоту для зрідженого природного газу.
Через західні санкції рф накопичила тіньовий флот для перевезення своєї нафти по всьому світу. Зокрема, є підозри, що москва почала робити аналогічні дії щодо скрапленого природного газу.
Про це пише Bloomberg.
Як зазначає агентство, газ є ключем до планів кремля щодо збільшення експорту, поповнення державної скарбниці та фінансування його військової машини, але для цього потрібна велика частка світового ринку скрапленого природного газу, тепер коли колись прибуткову європейську трубопровідну торгівлю практично припинено.
На сьогодні планам розширення перешкоджають санкції США, які не дозволяють іноземним компаніям входити до Арктики та припиняють постачання спеціалізованих криголамів, які життєво необхідні для досягнення арктичних об'єктів. Нові європейські обмеження, що вводяться наступного року і обмежують доступ до портів, ще більше ускладнюють нинішній ланцюжок поставок.
За даними Equasis, глобальної бази даних судноплавства, за останні три місяці право власності, як мінімум, на вісім суден було передано маловідомим компаніям у Дубаї. Чотири судна мають льодовий клас і вже отримали дозвіл Москви на прохід через російські арктичні води цього літа.
Деталі напрочуд схожі на маневри зі створення тіньового нафтового флоту, включаючи використання непрозорих компаній і кораблів, настільки старих, що у звичайних умовах вони вже були б виведені з експлуатації.
Asya Energy – одне із суден. У червні, коли бойовики-хусити посилили свої атаки на комерційні судна в Червоному морі, воно пройшло на північ водним шляхом неушкодженим – ставши першим газовозом, що перетнув гарячу точку з січня. Зараз Asya Energy прямує до Середземного моря. Зважаючи на все, газовоз був порожнім і не вказував жодного конкретного пункту призначення.
Nur, яка, згідно з її веб-сайтом, увійшла в енергетичний сектор у 2022 році, з квітня управляє трьома іншими перевізниками зрідженого природного газу – Pioneer, New Energy та Mulan. За даними Equasis, чотири недавно побудовані судна льодового класу були окремо передані у власність компанії White Fox Ship Management, що також базується в Дубаї. росія нещодавно схвалила судна – North Air, North Mountain, North Sky та North Way – для плавання в Арктиці цього літнього сезону.
За даними порту, компанія North Way зараз прибуває на термінал Зебрюгге в Бельгії для прийому партії російського газу. За словами чиновника в будівлі, де зареєстрована компанія, White Fox не має офіційного офісу.