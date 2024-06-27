росія створює тіньовий флот для експорту зрідженого природного газу – Bloomberg

Є кілька ознак, що вказують на зусилля рф щодо створення тіньового флоту для зрідженого природного газу.

Через західні санкції рф накопичила тіньовий флот для перевезення своєї нафти по всьому світу. Зокрема, є підозри, що москва почала робити аналогічні дії щодо скрапленого природного газу.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначає агентство, газ є ключем до планів кремля щодо збільшення експорту, поповнення державної скарбниці та фінансування його військової машини, але для цього потрібна велика частка світового ринку скрапленого природного газу, тепер коли колись прибуткову європейську трубопровідну торгівлю практично припинено.

На сьогодні планам розширення перешкоджають санкції США, які не дозволяють іноземним компаніям входити до Арктики та припиняють постачання спеціалізованих криголамів, які життєво необхідні для досягнення арктичних об'єктів. Нові європейські обмеження, що вводяться наступного року і обмежують доступ до портів, ще більше ускладнюють нинішній ланцюжок поставок.