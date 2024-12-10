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росія стягнула до 150 тисяч військових на трьох напрямках – "Хортиця"

10 грудня 2024, 14:33
росія стягнула до 150 тисяч військових на трьох напрямках –
Фото: Генштаб ЗСУ
сили зібрані для наступу на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках
російська армія зосереджує на трьох напрямках фронту на сході України близько 150 тисяч військових.
 
Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин сказав в ефірі марафону "Єдині новини".
 
"Хочу зазначити, що у наступальних діях на наших трьох тактичних напрямках - це Покровський, Курахівський та Времівський, беруть участь сили і засоби трьох російських угрупувань військ "Центр", "Південь" та "Схід". Це загалом на трьох напрямках близько 150 тисяч особового складу", - сказав Волошин.
 
Зокрема, на Покровському напрямку російські загарбники зосередили понад 70 тисяч військових, на Курахівському - близько 35-36 тисяч, і на Времівському - близько 40 тисяч.
 
Водночас, речник підкреслив, що ворог зазнає великих втрат під час наступів. У листопаді у східній операційній зоні російські загарбники втратили понад 35 тисяч осіб вбитими та пораненими, а за минулий тиждень ворожі втрати склали понад 8 тисяч осіб.
 
Волошин розповів, що на Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога. Для противника на цьому напрямку важливо вирівняти лінію оборони, адже це дасть можливість окупантам перегрупуватися та вивести деякі підрозділи на відновлення:
 
"А потім вже зосередити їх для подальшого наступу на цій ділянці фронту, як і на Покровському напрямку".
 
Він сказав, що ворог продовжує намагатися прорватися до околиць Курахового та наносити вогневе ураження усіма силами і засобами, та намагається робити вогневий вплив на місто, щоби взяти його під контроль.
 
"Ворог також не припиняє спроб, щоб зайняти панівні висоти і взяти під вогневий контроль шляхи та логістичні маршрути, які якраз ведуть до міста Курахове, щоб прорвати, зокрема, і оборону міста. російська армія інтенсивно обстрілює місто Курахове, використовуючи як КАБи, так і артилерію. Сили оборони стримують наступальні дії противника і завдають йому втрат у живій силі та техніці", - додав Волошин.
 
За його словами, місто контролюється Силами оборони України, а диверсійно-розвідувальні групи окупантів, які прориваються, оперативно знищуються.

 

війна в Українінаступ рфросія окупанти

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