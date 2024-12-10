росія стягнула до 150 тисяч військових на трьох напрямках – "Хортиця"

сили зібрані для наступу на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках

російська армія зосереджує на трьох напрямках фронту на сході України близько 150 тисяч військових.

Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин сказав в ефірі марафону "Єдині новини".

"Хочу зазначити, що у наступальних діях на наших трьох тактичних напрямках - це Покровський, Курахівський та Времівський, беруть участь сили і засоби трьох російських угрупувань військ "Центр", "Південь" та "Схід". Це загалом на трьох напрямках близько 150 тисяч особового складу", - сказав Волошин.

Зокрема, на Покровському напрямку російські загарбники зосередили понад 70 тисяч військових, на Курахівському - близько 35-36 тисяч, і на Времівському - близько 40 тисяч.