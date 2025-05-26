росія супроводжує танкери з "тіньового флоту" у Фінській затоці військовими кораблями

Міністр оборони Фінляндії назвав "безпрецедентною" практику, коли російські військові кораблі супроводжують комерційні танкери у вузькому проході Фінської затоки.

росія почала супроводжувати свої комерційні танкери з "тіньового флоту" у Фінській затоці військовими кораблями.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен в етері Yle, назвавши дії Москви безпрецедентними.

"російська військова присутність у регіоні була завжди… Однак нове в нинішній ситуації те, що росія супроводжує комерційні танкери зі свого тіньового флоту у Фінській затоці. Водночас задіяні військові кораблі та збройні сили", - зазначив Хяккянен.

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"Наразі ми не вбачаємо в цьому безпосередньої загрози для Фінляндії. Але факт у тому, що Росія посилює свої військові можливості і є агресивним і небезпечним сусідом для всієї Європи", - резюмував міністр.

23 травня Міноборони Фінляндії повідомило, що два російські військові літаки порушили повітряний простір країни біля узбережжя Порвоо. У відповідь МЗС викликало посла рф і вимагало пояснень. Порушення розслідує прикордонна охорона Інциденти на Балтиці тривають з початку травня. Так, 13 травня Естонія намагалась затримати танкер Jaguar з "тіньового флоту" кремля. До операції залучили гелікоптер, літак і патрульний катер. росія у відповідь підняла винищувач Су-35, який порушив повітряний простір НАТО, щоби супроводити судно до порту Приморськ Ленінградської області.