росія свідомо завдає ударів по житлових районах в Україні – Amnesty International

Також російські військові обстрілювали енергетичну інфраструктуру та об'єкти, що забезпечують експорт зерна.

Amnesty International наголосила на кричущих порушеннях правил ведення війни в Україні та на Близькому Сході.

Про це йдеться у щорічній доповіді.

Генеральний секретар АІ Агнес Калламар наголосила на "безпрецедентному" рівні порушення міжнародного порядку, який спостерігала організація минулого року. Під критику правозахисників потрапили, зокрема, США, росія і Китай.

"Ми маємо тут три дуже великі країни, багато в чому наддержави, які засідають у Раді Безпеки, які виснажили її потенціал і виснажили міжнародне право, позбавивши його здатності захищати людей", – заявила Калламар, яку цитує АР.

Зокрема, AI зафіксувала, що російські військові під час повномасштабного вторгнення в Україну завдавали "невибіркових ударів по густонаселених житлових районах, що призводило до смертей і травм серед цивільного населення та руйнування інфраструктури".

"У деяких випадках офіційні російські коментарі стосовно ударів вказували на те, що вони, скоріш за все, завдавалися свідомо", – йдеться у звіті.

В АІ констатували, що російські військові обстрілювали енергетичну інфраструктуру та об'єкти, що забезпечують експорт зерна.

Правозахисники наголошують на тортурах та інших видах жорстокого поводження з українськими військовополоненими з боку рф.

"росія постійно відмовляла гуманітарним організаціям у доступі до українських військовополонених на окупованих нею територіях України", – зазначається у звіті.

У звіті наголошується, що в Україні міжнародні моніторингові групи мали доступ до місць перебування російських військовополонених, могли проводити з ними конфіденційні інтерв’ю.

Також підкреслюється посилення наступу на права й свободи на окупованих росією територіях, зокрема в Криму. Відзначається, що окупаційна влада змушувала місцеве населення отримувати російські паспорти, щоб мати доступ до різних послуг, а освіта можлива виключно російською мовою.

У доповіді також критикується "неспроможність США засудити порушення прав людини" у Газі, використання права вето для блокування резолюції в Раді Безпеки ООН про припинення вогню в Газі, вказується на озброєння Китаєм військових сил у М'янмі і погане ставлення Пекіна до уйгурської меншини.

Звернули увагу у доповіді Amnesty International іна порушеннях прав жінок та гендерної рівності, зокрема, згадуються жорстоке придушення жіночих протестів в Ірані, декрети Талібану, "спрямовані на те, щоб прибрати жінок із суспільного життя" в Афганістані, законодавчі обмеження на аборти в США та Польщі.

Правозахисна організація також попередила про загрозу, яку може становити розвиток нових технологій, якщо їх не контролювати. У цьому зв'язку наголошується, що стрімкий розвиток штучного інтелекту може бути використаний для розпалювання конфліктів, зазіхань на права і свободи.