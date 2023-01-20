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росія своїми діями завдає шкоди Африці – міністерка фінансів США

20 січня 2023, 19:08
росія своїми діями завдає шкоди Африці – міністерка фінансів США
Джерело: mind
Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен звинуватила росію в погіршенні економічних проблем країн Африки.

Про це вона заявила під час виступу в Дакарі (Сенегал), повідомляє Bloomberg.

"Війна росії та вепонізація продовольства загострили продовольчу безпеку та спричинили невимовні страждання. Глобальні економічні труднощі, спричинені діями однієї людини – президента путіна – створюють непотрібне гальмування економіки Африки", – сказала Єллен.

Також у її зверненні було викладено бачення адміністрації Байдена щодо взаємовигідної економічної співпраці між африканськими урядами та США.

Також Єллен не оминула увагою Китай та закликала Пекін забезпечити суттєве списання боргу, щоб допомогти країнам відновити свої позиції.

Протягом останніх років Китай став найбільшим кредитором країн, що розвиваються, у всьому світі. Але коли уряди стикаються з проблемами щодо виплат – Пекін зволікає з багатосторонніми угодами щодо реструктуризації боргу, зазначає агентство.

Також глава американського Мінфіну завуальовано розкритикувала КНР, не називаючи країну, через відсутність прозорості та кінцевий вплив кредитування.

"Держави повинні остерігатися блискучих угод, які можуть бути непрозорими і, зрештою, не приносити користі тим людям, яким вони нібито покликані допомагати в першу чергу. Це може залишити країнам спадок у вигляді боргів, відволікання ресурсів і руйнування навколишнього середовища", – додала вона.

Раніше повідомлялось, що професор економіки Гарвардського університету Кеннет Рогофф вважає, що запроваджені санкції проти рф ефективні.
СШАвійнаАфрикарф тероризм

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