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росія та білорусь не виступлять на Дефлімпійських іграх-2024 попри допуск

09 лютого 2024, 14:33
росія та білорусь не виступлять на Дефлімпійських іграх-2024 попри допуск
Валерій Сушкевич. Фото: asiu.org.ua
Спортивне керівництво цих країн не погодилося з умовами, за яких мало відбутися їхнє повернення. Вони назвали вимоги "принизливими" й "дискримінаційними".

російські та білоруські спортсмени не змагатимуться на зимових Дефлімпійських іграх-2024, що відбудуться 2–12 березня в турецькому Ерзурумі.

Про це в ексклюзивному коментарі Суспільне Спорт повідомив очільник Паракомітету України Валерій Сушкевич.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну — у березні 2022 року — Міжнародний дефлімпійський комітет (ICSD) усунув збірні рф і білорусі від змагань для спортсменів із порушеннями слуху, зокрема від літньої Дефлімпіади-2022 у бразильському Кашіас-ду-Сулі.

Утім, у грудні 2023 року ICSD ухвалив рішення повернути російських і білоруських атлетів до міжнародних стартів під своєю егідою з 1 лютого 2024-го. На аналогічний крок восени 2023-го пішов і Міжнародний паралімпійський комітет, а в грудні — олімпійський комітет.

Таким чином росія та білорусь мали право заявити своїх спортсменів на Дефлімпіаду-2024 у нейтральному статусі, проте ці команди не будуть представлені на змаганнях попри допуск. За словами Сушкевича, цьому посприяла, зокрема, кропітка дипломатична робота української сторони та створення суворих критеріїв "нейтральності" для російських і білоруських атлетів.

Незважаючи на те, що Міжнародний дефкомітет послабив санкції проти росії та білорусі, спортивне керівництво цих країн не погодилося з умовами, за яких мало відбутися їхнє повернення.

До вимог для участі росіян і білорусів у дефлімпійських змаганнях входять такі пункти:

  • участь виключно в особистих змаганнях (не командних, включно з дуетами) і лише в нейтральному статусі; демонструвати державну символіку заборонено, а форма учасників має бути узгоджена з виконавчим комітетом ICSD;
  • спортсмени не мають проявляти активної підтримки війни проти України та мати договорів про співпрацю з державними силовими структурами росії або білорусі (військовими й органами держбезпеки);
  • спортсмени мають дотримуватися антидопінгових правил і виконати вимоги щодо оцінки порушення слуху, а оплата участі в змаганнях є відповідальністю самих атлетів;
  • атлети мусять підписати декларацію про згоду з вимогами ICSD.
ігризмаганнявійна в Україніросія окупанти

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