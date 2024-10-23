росія та білорусь почали підготовку до великих спільних військових навчань – Bloomberg

На навчаннях "Захід-2025" військові реагуватимуть на ймовірні загрози з боку Заходу.

Генштаби Збройних сил росії та білорусі розпочали підготовку до проведення великих спільних навчань "Захід-2025".

Про це повідомив міністр оборони рб Віктор Хренін, пише Bloomberg.

Хренін розповів, що 23 жовтня в Мінську відбулося засідання спільної Колегії міністерств оборони білорусі та рф. На зустрічі було обговорено підхід до стратегічних навчань "Захід-2025".

"Під час засідання обговорили основні підходи до підготовки та проведення цього навчання. Як результат схвалено його задум і наступного року. Безсумнівно, його учасники продемонструють здатність і готовність виконувати спільні завдання на високому рівні", - заявив голова Міноборони рб.

Хренін не уточнив, скільки саме військовослужбовців буде залучено та де пройдуть спільні військові навчання з росією.