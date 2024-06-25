росія та білорусь потрапили до переліку країн-спонсорів торгівлі людьми
25 червня 2024, 18:53
Олександр Лукашенко, Володимир Путін. Фото: business.ua
У звіті йдеться про 13 країн.
США опублікували перелік країн-спонсорів торгівлі людьми, до якого включили росію та білорусь.
Про це повідомила пресслужба Державного департаменту країни.
У звіті йдеться про 13 країн, де було документально підтверджено "політику або схему" торгівлі людьми, торгівлі людьми в межах фінансованих урядом програм, примусової праці в пов'язаних з урядом медичних службах або інших секторах, сексуального рабства в урядових таборах, а також працевлаштування або вербування дітей-солдатів".
Зокрема до списку увійшли такі країни:
Афганістан;
білорусь;
Бірма;
Китай;
Куба;
Еритрея;
Іран;
КНДР;
росія;
Південний Судан;
Судан;
Сирія;
Туркменістан.
Водночас на таке рішення відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, така інформація не є новиною, оскільки росія - країна-агресор, яка впродовж 10 років порушує права людини в Україні.
"Проте такі списки, засудження дій росії іншими державами, може врешті решт мати потужний результат у питанні припинення злочинів й притягнення винних до відповідальності!", - наголосив омбудсмен.