росія та білорусь потрапили до переліку країн-спонсорів торгівлі людьми

США опублікували перелік країн-спонсорів торгівлі людьми, до якого включили росію та білорусь.

У звіті йдеться про 13 країн, де було документально підтверджено "політику або схему" торгівлі людьми, торгівлі людьми в межах фінансованих урядом програм, примусової праці в пов'язаних з урядом медичних службах або інших секторах, сексуального рабства в урядових таборах, а також працевлаштування або вербування дітей-солдатів".

Зокрема до списку увійшли такі країни:

Афганістан;

білорусь;

Бірма;

Китай;

Куба;

Еритрея;

Іран;

КНДР;

росія;

Південний Судан;

Судан;

Сирія;

Туркменістан.

Водночас на таке рішення відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, така інформація не є новиною, оскільки росія - країна-агресор, яка впродовж 10 років порушує права людини в Україні.

"Проте такі списки, засудження дій росії іншими державами, може врешті решт мати потужний результат у питанні припинення злочинів й притягнення винних до відповідальності!", - наголосив омбудсмен.