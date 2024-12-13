росія та Індія посилюють економічні зв'язки – ISW
13 грудня 2024, 10:05
Фото: з вільного доступу
За час повномасштабної війни рф проти України Індія отримала вигоду від дешевих російських енергоносіїв.
Індія продовжує зміцнювати економічні відносини з росією. Хоча нещодавно були спроби країни знизити залежність від рф, як партнера з безпеки.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що 12 грудня Reuters повідомляло про те, що російська "Роснефть" та індійська нафтопереробна компанія Reliance Industries підписали історичну 10-річну угоду. Згідно з документом, росія постачатиме в Індію 500 тис. барелів нафти щодня, на суму близько 13 млрд доларів на рік.
Таким чином, за час повномасштабної війни рф проти України Індія отримала вигоду від дешевих російських енергоносіїв і подальших станцій, ставши врешті-решт найбільшим імпортером російської нафти.
У ISW ж нещодавно відзначили зусилля Індії щодо зниження залежності країни від російського військового співробітництва, зміцнення зв'язків із Заходом, а також дистанціювання від явно проросійської риторики з приводу війни в Україні.
"Водночас Індія продовжує балансувати ці кроки, підтримуючи стратегічні та економічні відносини з росією, які відповідають інтересам Індії", – йдеться в повідомленні.