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росія та КНДР відновлюють авіасполучення

30 березня 2024, 09:41
росія та КНДР відновлюють авіасполучення
Поки що йдеться лише про чартерні рейси.

росія та Північна Корея домовились про відновлення авіасполучення між країнами для відправки російських туристів до КНДР.

Про це інформує The Moscow Times, із посиланням на очільника Мінприроди рф Олександра Козлова.

"Тема обговорювалася. росія та КНДР готові до відновлення авіасполучення. Формуватимуться турпотоки і під них відкриватимуться чартерні рейси", — сказав Козлов.

Разом з тим міністр заявив, що наразі про відновлення регулярних рейсів не йдеться.

Він додав, що три чартерні рейси, які перевозили в лютому і березні російських туристів, мали пробний характер.

КНДРвійна в Україніросія окупантиавіасполучення з рф

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