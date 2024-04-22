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росія та Китай підписали новий договір про військову співпрацю – ISW

22 квітня 2024, 08:07
росія та Китай підписали новий договір про військову співпрацю – ISW
Фото: з вільного доступу
Договір було підписано на тлі останніх повідомлень про посилення підтримки Китаєм війни росії в Україні.

Військово-морські сили росії та Китаю підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Головнокомандувач Військово-морським флотом (ВМФ) росії, адмірал Олександр Моїсеєв, підписав меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з головнокомандувачем ВМФ Китаю адміралом Ху Чжунміном щодо морських пошуково-рятувальних операцій під час візиту Моїсеєва до Китаю.

Моїсеєв і Ху обговорили співпрацю військово-морських сил росії та Китаю, і домовилися, що Моїсеєв візьме участь у військово-морському симпозіумі Західної частини Тихого океану в Циндао 22-23 квітня, де він зустрінеться з високопосадовцями ВМФ Китаю та інших країн.

До слова, візит Моїсеєва до Китаю, зокрема, передує поїздці держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю з 24 по 26 квітня.

Китайспівпрацявійна в Україніросія окупанти

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