росія та Китай планують підірвати довіру до виборів у США – розвідка

Представники американських спецслужб провели брифінги для кандидатів, кампаній і членів виборчих комісій щодо операцій впливу.

Противники США готуються створити невизначеність щодо результатів американських президентських виборів-2024.

Про це повідомляє Reuters.

На брифінгу для журналістів, присвяченому діяльності росії, Китаю, Ірану й Куби з впливу на вибори, представники американської розвідки сказали, що “іноземні суб'єкти”, ймовірно, працюватимуть над тим, щоб посіяти сумніви навколо результатів виборів.

За даними спецслужб США, росія та Іран уже намагалися вплинути на американських виборців під час цьогорічної кампанії.

Іноземні суб'єкти, ймовірно, намагатимуться використати невизначеність навколо виборів, щоб підірвати довіру до чесності виборчих процесів та посилити розбіжності серед американців.

росія намагалася заохотити американську громадськість виступити проти підтримки України. А суб'єкти, пов'язані з урядом Китаю, зосередилися на “десятках” змагань за посади в органах влади нижчого рівня.

Представник американської розвідки заявив, що Пекін намагається вплинути на перегони в Конгрес. Зусилля Пекіна стосуються, зокрема, його інтересів щодо Тайваню. Чиновник не надав оцінки того, який вплив можуть мати ці зусилля.

Китайський уряд зазвичай заперечує втручання у вибори в США і називає такі заяви “зловмисними спекуляціями”. Питання Тайваню є давнім джерелом напруги в американсько-китайських відносинах.

Розвідувальне співтовариство США поки що не помічало, щоб Іран намагався вплинути на перегони на виборах до Конгресу, але вважає, що мета Тегерана — підштовхнути виборців до підтримки кандидата у президенти від демократів Камали Гарріс та підірвати позиції республіканського кандидата Дональда Трампа.

Очікується, що противники Штатів також намагатимуться розпалювати розбіжності в американському суспільстві з таких питань, як імміграція, аборти та гендерні права.

Куба також, імовірно, орієнтувалася на латиноамериканських та іспаномовних виборців у соціальних мережах з метою просування кандидатів, які були б сприятливими для її інтересів.

Представники американської розвідки провели втричі більше брифінгів для кандидатів, кампаній і членів виборчих комісій щодо операцій впливу, порівняно з попередніми виборчими циклами, в тому числі щодо зусиль росії, Китаю та Ірану. Водночас зазначається, що американські виборчі системи та працівники виборчих комісій наразі більш підготовлені до потенційних інцидентів.