росія та Саудівська Аравія вдаються до спекуляцій щодо цін на нафту – AP

росія та Саудівська Аравія скорочують поставки нафти, щоб підняти ціни на пальне.

Саудівська Аравія та росія, які вважаються одними з найбільших нафтовиробників, скорочують поставки, намагаючись підняти ціни на пальне в світі.



Про це повідомляє AP.

Саудівська Аравія на останній зустрічі коаліції виробників та експортерів нафти ОПЕК+ оголосила про значне скорочення видобутку. Міністерство енергетики Королівства повідомило, що продовжить до серпня скорочення на 1 мільйон барелів на день.



Тим часом віце-прем'єр-міністр росії Олександр Новак заявив, що його країна в серпні скоротить видобуток додатково на 500 000 барелів на день.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, приблизний експортний дохід російської федерації у травні 2023 впав на 1,4 млрд доларів і складає 13,3 млрд, що на 36% менше, ніж рік тому.

Країни ОПЕК+ під час зустрічі у Відні домовилися знизити рівень видобутку нафти приблизно на 1,5 млн барелів на добу. Це - не враховуючи добровільних зобов'язань щодо скорочення, що беруть на себе окремі держави. Таке рішення викликано бажанням зупинити зниження цін на нафту на світовому ринку.