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ПОЛІТИКА

росія також вкрала мир в Європі та стабільність у світі — Кулеба

23 квітня 2023, 17:29
росія також вкрала мир в Європі та стабільність у світі — Кулеба
Фото: з вільних джерел
Компроміс із москвою мав би фатальні наслідки для майбутнього світового порядку.

Справжній мир - це відновлення міжнародно визнаних кордонів України та безпечна батьківщина для кримськотатарського народу на Кримському півострові.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Die Welt.

"Справжній мир означає відновлення міжнародно визнаних кордонів України. Справжній мир означає безпечну батьківщину для кримськотатарського народу в українському Криму. Справжній мир - це зернові кораблі, а не військові кораблі в Чорному морі. Справжній мир - це світ, об'єднаний під владою міжнародного права", - заявив він.

Кулеба підкреслив, що Україна бореться за досягнення міцного миру.

"Ось за що ми боремося - не просто за перемогу у війні, а за досягнення реального, міцного миру. Це не тільки в інтересах України, а й в інтересах Європи і всього світу. Якщо історія останніх століть і десятиліть чогось і вчить нас, то це того, що світу потрібен справжній мир, а не умиротворення", - заявив він.

Міністр підкреслив, що допомога партнерів і союзників України врятувала багато життів і допомогла вижити.

"Ми глибоко вдячні всім нашим союзникам і партнерам, включно з Німеччиною, за їхню невпинну підтримку з лютого 2022 року. Ця допомога врятувала багато життів і допомогла нам вижити. Ми завжди будемо пам'ятати про це. Життєво важливо, щоб ми зберігали цю підтримку і залишалися зосередженими на нашій спільній стратегічній меті", - заявив Кулеба.

Він додав, що майбутнє євроатлантичної безпеки вирішуватиметься на полі бою в Україні.

"Якщо ми зробимо помилку зараз і вирішимо винагородити путіна за його агресію в будь-якій формі, замість того, щоб завдати йому поразки як уроку для всіх інших потенційних агресорів, майбутнє України, Європи і всього світу буде поставлено під загрозу", - підкреслив Кулеба.

війнаКулеба

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