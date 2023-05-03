росія торгує золотом попри західні санкції – Bloomberg

Золоту з росії санкціями "закрили дорогу" на західні ринки, але невідоми компанії допомагають москві шукати нових продавців.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання нагадує, що російське золото потрапило під санкції країн G7 та ЄС ще влітку минулого року. І для золотодобувної промисловості росії це стало проблемою, адже внутрішній ринок не може поглинути метал на $20 млрд.

Проте, як зазначає Bloomberg, десятки логістичних фірм і дрібних торговців в секторі торгівлі золотом взяли на себе збут російського дорогоцінного метала.

Тепер масові поставки золота відбуваються не до Лондона у сховища провідних установ на кшталт JPMorgan Chase&Co та HSBC Holdings Plc, а до Об'єднаних Арабських Еміратів, Гонконгу і Туреччини, де не введено жодних обмежень.

Тепер російське золото поповнює запаси таких компаній, як VPower Finance Security (Hong Kong) Ltd, яка заявляє, що переміщує готівку та золото для деяких найбільших банків КНР.

Торговельна компанія ImportGenius інформує, що з березня по серпень минулого через Гонконг було відправлено російського золота на $300 млн.

Це невелика частина від 1,2 млрд російського золота, поставленого JPMorgan лише за перші два місяці 2022 року. Це говорить про складності продажу великих обсягів золота, але нові канали продажів допомагають таким компаніям, як-от "Поліметал" та "Полюс".