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росія тримає в полоні понад 25 українських журналістів

10 січня 2024, 15:25
росія тримає в полоні понад 25 українських журналістів
Фото: gettyimages.com
За словами Юрчишина, потрібно з одного боку максимально залучати міжнародну спільноту до звільнення журналістів.

У російському полоні перебувають понад 25 українських журналістів.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Два великих блоки. Перше - це пошук механізмів активізації звільнення полонених журналістів. У нас понад 25 ваших колег зараз знаходяться у полоні за останніми даними. Це не комбатанти, це журналісти, які виконували свою роботу, і за цивілізованими правилами ведення війни, не мали би бути в полоні в принципі, але факт є факт. Ми розуміємо, наскільки росія нецивілізовано і взагалі потоптала будь-які права людини",- розповів Юрчишин.

 Нардеп зауважив, що одним із пріоритетів його роботи як голови комітету є захист прав журналістів.

За словами Юрчишина, потрібно з одного боку максимально залучати міжнародну спільноту до звільнення журналістів, а з другого - "готувати спільно з моніторинговими організаціями, спільно з журналістськими асоціаціями компонент про відповідальність у Міжнародному кримінальному суді за злочини щодо свободи слова, за злочини проти журналістів, імовірно, посилення такої відповідальності через уточнення в українському законодавстві ряду понять".

Водночас Юрчишин додав, що "не лише росія, на жаль, заважає якісній роботі журналістів".

 "Ми маємо падіння розслідування злочинів проти журналістів майже на 80% у 2022 році відносно 2021 року. Можна все пояснювати війною, але ми, як країна, яка іде в європейську спільноту, для якої цінність свободи слова є одною з основних цінностей, точно не маємо допускати такого. Тому вже були комунікації з Міністерством внутрішніх справ, планується комунікація з Національною поліцією, з Генеральною прокуратурою, будемо робити слухання в комітеті стосовно розслідування справ про перешкоджання журналістській діяльності. Зараз чекаємо даних по 2023 року, щоб вже говорити про власне актуальну інформацію", - наголосив депутат.

війна в Україніросія окупантижурналіститюрми

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