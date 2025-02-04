росія тримає в заручниках двох енергетиків ЗАЕС – Зеленський

"Для України важливо повернути їх з полону",наголосив президент.

росія взяла у заручники двох українських енергетиків, які працювали на Запорізькій атомній електростанції.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, цитує "Інтерфакс-Україна"

"Є новина, у мене був брифінг з паном Котіним. росія взяла в заручники двох енергетиків, які працювали на ЗАЕС. Вони кинуті за ґрати, тому що начебто у них був якийсь український контент і їх телефони. І для нас дуже важливо повернути їх з полону",розповів президент.

Нагадаємо, що росіяни окупували ЗАЕС 4 березня 2022 року, відтоді окупанти періодично обстрілюють об’єкт, що загрожує ядерною катастрофою. Також вони завезли туди свій персонал.