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росія тримає в заручниках двох енергетиків ЗАЕС – Зеленський

04 лютого 2025, 18:55
росія тримає в заручниках двох енергетиків ЗАЕС – Зеленський
Фото: npp.zp.ua
"Для України важливо повернути їх з полону",наголосив президент.
росія взяла у заручники двох українських енергетиків, які працювали на Запорізькій атомній електростанції.
 
Про це розповів президент Володимир Зеленський під час зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, цитує "Інтерфакс-Україна"
 
"Є новина, у мене був брифінг з паном Котіним. росія взяла в заручники двох енергетиків, які працювали на ЗАЕС. Вони кинуті за ґрати, тому що начебто у них був якийсь український контент і їх телефони. І для нас дуже важливо повернути їх з полону",розповів президент.
 
Нагадаємо, що росіяни окупували ЗАЕС 4 березня 2022 року, відтоді окупанти періодично обстрілюють об’єкт, що загрожує ядерною катастрофою. Також вони завезли туди свій персонал.
ЗАЕСзеленськийвійна в Україніросія окупанти

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