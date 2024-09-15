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росія у кілька разів збільшила виробництво КАБів – Буданов

15 вересня 2024, 14:49
росія у кілька разів збільшила виробництво КАБів – Буданов
Фото: LIGA.net
За словами очільника ГУР, ця зброя працює на тактичній глибині, тож її вплив відчувають війська на фронті та поблизу нього.
росія збільшила виробництво керованих авіабомб у кілька разів. Це величезна проблема для військ на лінії фронті.
 
Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES).
 
За його словами, попри зосередження уваги на ракетах "Іскандер", саме керовані авіабомби становлять найбільшу небезпеку через їхнє різке збільшення у виробництві.
 
"Інше питання - це виробництво засобів ураження. Ось тут вони просунулися", - зазначив Буданов.
 
Як зазначив очільник ГУР, росіяни зосередилися на "Іскандерах". Саме тому зараз Україна фіксує збільшення їх застосування. Але більшою проблемою стали саме КАБи.
 
"Величезнам проблема - це саме керовані авіабомби. Виробництво їх збільшено, не буду нікого лякати, у кілька разів. Це створює величезну проблему на лінії фронту. Це озброєння, яке діє на тактичній глибині. Тобто, його вплив відчувають здебільшого саме військові на лінії зіткнення та поряд із нею", - зазначив він.
Кирило Будановвійна в Україніросія окупанти

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