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росія у війні проти України починає використовувати радянські танки – CNN

18 квітня 2023, 19:11
росія у війні проти України починає використовувати радянські танки – CNN
Фото:info/uk/news
На передовій помічені танки, зроблені ще після закінчення Другої світової війни.

За спостереженнями представників Заходу, ЗС РФ везуть на фронт перші танки Т-55. Така ж неприваблива картина і з російською артилерією. А зі 150 тисяч мобілізованого особового складу підготовку на ротному рівні пройшли від сили 15 тисяч.

Про це повідомляє CNN.

Вказується на те, що у кремля складнощі з поповненням втрат щодо бронетехніки, і тому розміщуються навіть танки, які були випущені в післявоєнний період.

У вівторок, 18 квітня, представники Заходу заявили на брифінгу, що вони не спостерігають значного надходження військового обладнання з боку рф.

росіяни використовують бронетехніку минулих поколінь, мова насамперед про танки.

"Почалося все з Т-80 і Т-90, потім у хід пішли Т-72, а тепер і перші танки Т-55, що пройшли модернізацію, викочують на поле бою, така ж картина і за артилерійською технікою", — заявили західні чиновники.

Наголошується і на тому, що рф не вистачає й особового складу, а тим мобілізованим, які потрапляють в Україну, не вистачає підготовки.

Повідомляється, що західне військове командування відстежило, що в білорусі пройшли два відносно короткі навчальні цикли. Але зі 150 тисяч військовослужбовців, які, як стверджують у рф, були мобілізовані, якусь підготовку на ротному рівні пройшли від сили 15 тисяч.

"Ось як ми представляємо російські сили зараз; їх неабияк поменшало порівняно з військами, які спочатку входили в Україну", — йдеться в публікації.

радянський союзвійна в Україніросія окупантитанки рф

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