росія у війні проти України втратила 5000 танків – Британія в ОБСЄ

російська армія втратила 5000 танків в війні проти України, яка триває в 200 разів більше, ніж планувала москва.

Про це передає Укрінформ.

"Жахлива війна Росії проти України триває вже у 200 разів довше, ніж Росія прогнозувала. Неймовірна оборона України є результатом величезної мужності та стійкості українського народу", - заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт на форумі з безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні.

Він додав, що цієї зими росія знову спробує завдати прямий удар по українській енергетичній інфраструктурі, якщо їй вдасться поповнити свої зменшені запаси крилатих ракет дальнього радіусу дії.

"І це буде відповідати тому цинічному шляху, який росія обрала для ведення своєї незаконної війни. При цьому росія продовжуватиме приховувати свої незліченні військові невдачі, щоб це фіаско тривало", - додав Окотт.

За його словами, навіть на цьому дипломатичному форумі росія погрожуватиме знищити українські літаки, у той час, як вона продовжує збивати свої власні літаки в небі.

"Вона говоритиме про військові успіхи, хоча зараз контролює лише половину української території, яка була у неї на початку кампанії. Вона може навіть показати кілька одиниць техніки НАТО на обов'язковому слайд-шоу, ніколи не визнаючи, що Росія вже втратила 5000 танків у цій катастрофічній кампанії", - спрогнозував Окотт.

Він також вказав на те, що Росія вимушена зараз співпрацювати лише з авторитарними режимами.

"росія може проголошувати новий світовий порядок, але це – світовий порядок, в якому росія запрошує терористичне угрупування Хамас до москви після жорстокого вбивства Хамасом понад 1400 ізраїльських громадян. Це – світовий порядок союзу з Іраном, постачальником ударних безпілотників-камікадзе "Шахед", які широко використовуються Росією для вбивства українських цивільних осіб та атак на критично важливу інфраструктуру. Це – розвиток Північної Кореї, яка є новим стратегічним партнером росії у сфері озброєнь та постачальником військової допомоги", - заявив британський військовий дипломат.

Він додав, що мова насправді йде не про "новий світовий порядок", а про "групу авторитарних держав, які об'єдналися через відчай".

"Об'єднання з такими режимами свідчить про глибину, до якої впала росія, намагаючись утримувати далі свої війська на полі бою. росія робить це в той час, як вона продовжує зазнавати нищівних втрат як навколо Авдіївки, так і в ході кампанії в цілому", - наголосив Окотт.

Він також підкреслив, що Сполучене Королівство продовжуватиме підтримувати Україну, допоки росія не залишить українську територію.

"Що стосується росії, то винні будуть притягнуті до відповідальності за руйнівну і катастрофічну кампанію – найдовший "бліцкриг" у військовій історії, що триває вже понад 600 днів. Україна переможе у цій війні", - заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ.

Ми також писали, що голова ОБСЄ і міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі впевнений, що Україна переможе у розв’язаній росією війні.