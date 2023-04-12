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росія ухвалила закон про електронні повістки – ISW

12 квітня 2023, 12:57
росія ухвалила закон про електронні повістки – ISW
Зокрема електронні повістки слугуватимуть інструментом для придушення російських ухилянтів.

Кремль ухвалив закон про використання інструментів цифрового авторитаризму з метою оцифрування та підвищення ефективності видачі повісток. 

Йдеться в звіті Інституту вивчення війни

"11 квітня Державна дума РФ ухвалила в третьому читанні законопроєкт про створення єдиного електронного реєстру громадян Росії, які підлягають призову на військову службу. Російські військкомати використовуватимуть електронний реєстр для видачі повісток на військову службу", - йдеться в звіті. 

Інститут пише, що єдиний реєстр збирає особисту інформацію про російських громадян, включно з відомостями про стан здоров'я, освіту та проживання, статус іноземного громадянства, страхові та податкові дані, від декількох російських юридичних осіб, зокрема від Федеральної податкової служби рф, слідчих органів, судів, медичних закладів, російського пенсійного та соціального фонду, Центральної виборчої комісії, а також федеральних і місцевих органів влади.

Відомо, що особи, яких було призвано, не можуть виїжджати з росії і зобов'язані з'явитися до військкомату протягом 20 днів після призову. 

Закон також забороняє призивати осіб, які прострочили 20-денну заборгованість за порушення водіння транспортних засобів, купівлю або продаж нерухомості та отримання кредитів.

исокопоставлений російський законодавець заявив, що закон виправить деякі бюрократичні недоліки, що виникли під час часткової мобілізації в Росії у вересні 2022 року", - написали аналітики ISW.

В інституті зазначають, що деякі російські військові блогери, які давно агітували за "більш агресивну політику формування сил", високо оцінили цей закон і заявили, що він "є прикладом здорової взаємодії між російським громадянським суспільством та урядом".

РосіяповісткаISWелектронна повістка

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