росія уникатиме нових хвиль мобілізації до президенстких виборів – британська розвідка

кремль уникатиме непопулярних рішень.

російський диктатор владімір путін навряд чи оголосить про нову хвилю мобілізації до наступних президентських виборів, які заплановані на березень 2024 року.



Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Президентські вибори в росії відбудуться 17 березня 2024 року. володимир путін майже напевно знову балотуватиметься, незважаючи на те, що ще публічно не оголосив про свій намір зробити це.

За неофіційною інформацією, передвиборча компанія путіна розпочнеться вже у листопаді 2023 року.

"Хоча вибори в росії зазнають втручання та контролю з боку Кремля, вони залишаються основним інструментом політичної легітимації", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що майже напевно передвиборча кампанія путіна буде зосереджена на темі росії як окремої цивілізації, яка потребує захисту від зовнішніх ворогів.

Саме цей наратив часто використовується для виправдання дій держави та консолідації влади путіна.

"Напередодні виборів Кремль майже напевно прагнутиме звести до мінімуму непопулярні політичні кроки. Тому вкрай малоймовірно, що якусь подальшу хвилю мобілізації буде реалізовано до президентських виборів у березні 2024 року", - зазначили у Міноборони Британії.