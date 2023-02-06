Матеріали:
Теми:

росія утилізує найбільший атомний підводний човен у світі

06 лютого 2023, 12:56
росія утилізує найбільший атомний підводний човен у світі
У рф з бойового складу військо-морського флоту вивели важкий атомний підводний човен "дмітрій донской", який є найбільшим у світі з водотоннажності.

На важкий атомний підводний човен "дмітрій донской" чекатиме утилізація на військово-морській базі у сєвєродвінську з двома іншими підводними човнами такого ж проєкту, написало пропагандистське ЗМІ рф.

Атомний підводний човен був включений до бойового складу флоту в 1980 році в рамках проєкту 941. Він був найбільшим у світі – 48 тисяч тонн. Певний час човен був найбільшим і за розмірами: 172 м завдовжки і 23 мм завширшки.

Росіяатомна підводна лодка

Останні матеріали

Війна в Україні змінює правила гри. Америка повинна підтримати регіон
Політика
Війна в Україні змінює правила гри. Америка повинна підтримати регіон "Міжмор'я" – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 06 лютого 2023, 14:34
Мобілізувати достатню кількість для серйозного наступу росії не вдасться. І жодні 15 герасимових та 30 суровикіних це не змінять – Том Купер
Політика
Мобілізувати достатню кількість для серйозного наступу росії не вдасться. І жодні 15 герасимових та 30 суровикіних це не змінять – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2023, 14:07
Зима-весна кривавої бійні. GLSDB, скоріше за все, не забаряться – Філліпс О’Брайен
Політика
Зима-весна кривавої бійні. GLSDB, скоріше за все, не забаряться – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 06 лютого 2023, 11:21
Травма 2016 року. Частина ІІ шпигунського скандалу в США – Тімоті Снайдер
Політика
Травма 2016 року. Частина ІІ шпигунського скандалу в США – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 лютого 2023, 08:27
Політика
"Вееееликий" наступ росіян вже розпочався. А польовим командирам ЗСУ час навчитися виконувати накази генералів – Том Купер
Переклад iPress – 03 лютого 2023, 18:52
Політика
"Північний потік" могли підірвати і Велика Британія, і США? Про російські наративи на сторінках поважної The Times
Переклад iPress – 03 лютого 2023, 13:50
Час – союзник путіна і ворог України. Танки Байдена для дипломатії, а не для перемоги – Хел Брендс
Політика
Час – союзник путіна і ворог України. Танки Байдена для дипломатії, а не для перемоги – Хел Брендс
Переклад iPress – 03 лютого 2023, 09:36
Бої під Вугледаром. Як ЗСУ відбивали масовані штурми та завдали росіянам великих втрат – Том Купер
Cуспільство
Бої під Вугледаром. Як ЗСУ відбивали масовані штурми та завдали росіянам великих втрат – Том Купер
Переклад iPress – 02 лютого 2023, 10:44
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється