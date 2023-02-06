росія утилізує найбільший атомний підводний човен у світі

У рф з бойового складу військо-морського флоту вивели важкий атомний підводний човен "дмітрій донской", який є найбільшим у світі з водотоннажності.

На важкий атомний підводний човен "дмітрій донской" чекатиме утилізація на військово-морській базі у сєвєродвінську з двома іншими підводними човнами такого ж проєкту, написало пропагандистське ЗМІ рф.

Атомний підводний човен був включений до бойового складу флоту в 1980 році в рамках проєкту 941. Він був найбільшим у світі – 48 тисяч тонн. Певний час човен був найбільшим і за розмірами: 172 м завдовжки і 23 мм завширшки.