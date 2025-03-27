росія в Ер-Ріяді відмовилася обговорювати припинення ударів по цивільних об'єктах – ОП

москва вигадала відмовку про мандат.

росіяни на переговорах з США в Ер-Ріяді не захотіли обговорювати припинення ударів по цивільній інфраструктурі.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Він наголосив, що Україна наполягала на тому, щоб була заборона на обстріли цивільних об'єктів. Проте російська делегація в Ер-Ріяді заявила, що нібито не може обговорювати припинення ударів по цивільній інфраструктурі, бо не має відповідного мандату.

"Дійсно, ми окремо говорили про цивільну інфраструктуру - про житлові будинки, школи, дитячі садки і так далі. Що зробила росія? Протягом переговорів, наскільки ми розуміємо з інформації американської сторони, вони взагалі відмовилися говорити про цивільну інфраструктуру, розказуючи американській делегації, що не мають мандату для обговорення цього питання", - сказав він.