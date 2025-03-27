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росія в Ер-Ріяді відмовилася обговорювати припинення ударів по цивільних об'єктах – ОП

27 березня 2025, 16:53
росія в Ер-Ріяді відмовилася обговорювати припинення ударів по цивільних об'єктах – ОП
Фото: з відкритих джерел
москва вигадала відмовку про мандат.
росіяни на переговорах з США в Ер-Ріяді не захотіли обговорювати припинення ударів по цивільній інфраструктурі. 
 
Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. 
 
Він наголосив, що Україна наполягала на тому, щоб була заборона на обстріли цивільних об'єктів. Проте російська делегація в Ер-Ріяді заявила, що нібито не може обговорювати припинення ударів по цивільній інфраструктурі, бо не має відповідного мандату.
 
"Дійсно, ми окремо говорили про цивільну інфраструктуру - про житлові будинки, школи, дитячі садки і так далі. Що зробила росія? Протягом переговорів, наскільки ми розуміємо з інформації американської сторони, вони взагалі відмовилися говорити про цивільну інфраструктуру, розказуючи американській делегації, що не мають мандату для обговорення цього питання", - сказав він.
 
За словами Жовкви, росіяни по-своєму трактують енергетичне перемир'я. рф показала свій неузгоджений перелік об’єктів енергетичної інфраструктури, які нібито не підпадають під удари.
 
"Щодо енергетичної інфраструктури, росіяни вивісили 25 березня свій список, своє розуміння об'єктів, яке є набагато меншим і вужчим, ніж наше. Американська сторона не погоджувала цей список, тому що, як і заява про нібито якісь умови перемир'я на Чорному морі, вона вийшла лише російською мовою. Її немає на сайті Білого дому чи Державного департаменту США. Це якийсь список, складений росіянами відповідно до їхніх побажань", - заявив заступник керівника ОП.

 

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