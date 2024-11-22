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росія в обхід санкцій ООН надала Північній Кореї мільйон барелів нафти

22 листопада 2024, 10:05
росія в обхід санкцій ООН надала Північній Кореї мільйон барелів нафти
Північна Корея є єдиною країною, якій заборонено купувати нафту на відкритих ринках.
З березня росія поставила КНДР понад мільйон барелів нафти.
 
Про це пише BBC з посиланням на аналіз супутникових даних неурядової дослідницької британської групи Open Source Centre.
 
Постачання нафти до Північної Кореї порушують умови санкцій ООН, які заборонили продавати цій країні нафту у великих обсягах, аби стримати її ядерні розробки. Супутникові дані свідчать про понад 10 різних північнокорейських нафтових танкерів у нафтовому терміналі у росії. Загалом вони були зафіксовані там 43 рази. 
 
"Подальші знімки, зроблені цих кораблів у морі, показують, що танкери прибували порожніми, а відходили майже повними", – сказали журналісти. 
 
Перший танкер зафіксували 7 березня. Більш ніж за пів року до цього КНДР відправила першу партію своєї зброї росіянам. 
 
Нафта – це сплата за зброю та військових, які КНДР надіслала росіянам для участі в війні проти українців. Таку точку зору висловив колишній британських міністр закордонних справ Девід Леммі. 
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