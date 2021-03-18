Росія в ООН провела пропагандистський захід про окупований Крим – МЗС

В МЗС наголосили, що Крим перебуває в інформаційній ізоляції

17 березня Постійне представництво Росії при ООН провело захід, присвячений тимчасово окупованому Криму, щоб поширити брехню про ситуацію в Криму.

Про це у середу ввечері заявили у пресслужбі МЗС України, пише "Європейська правда".

"Захід мав пропагандистську мету - поширити фальшиві наративи про ситуацію на Кримському півострові. Ця технологія вже відома. Російські пропагандисти з тріумфом відзвітують, що їм начебто вдалося пробити "інформаційну блокаду", - відзначили в міністерстві.

Водночас, за словами МЗС, факти говорять зовсім про інше.

"Підсумки обговорення вкотре засвідчили триваючу ізольованість Росії, єдність більшості членів Радбезу ООН щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, засудження тимчасової окупації Криму, порушень прав людини, які вчиняються окупаційною адміністрацією на півострові", - підкреслили в МЗС.

В МЗС наголосили, що Крим перебуває в інформаційній ізоляції - українські інтернет-видання блокуються, частоти українських ТБ та радіо незаконно використовуються російськими ЗМІ, російські медіа та офіційні чинники не доносять інформацію про кримські заходи України та її іноземних партнерів на міжнародних майданчиках.

"Вдячні членам Радбезу ООН, які в ці дні підтвердили позицію щодо невизнання спроб Росії привласнити український Крим. Скликавши пропагандистський захід, Росія вкотре дискредитувала сама себе", - вважають в МЗС.

Нагадаємо, що Україна закликала усіх міжнародних партнерів приєднатися до Кримської платформи