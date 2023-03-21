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ПОЛІТИКА

росія вбила щонайменше 86 цивільних в Україні за тиждень – ООН

21 березня 2023, 14:45
росія вбила щонайменше 86 цивільних в Україні за тиждень – ООН
Фото: Укрінформ
Загалом тільки офіційно відомо про смерть та поранення 22 209 цивільних осіб з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

З початку повномасштабної війни росія вбила та травмувала щонайменше 22 209 цивільних. Серед них 8 317 вбитих та 13 892 поранені людини. Та Управління Верховного комісара ООН з прав людини вважає, що ці цифри набагато вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується. Щодо знищенних росією міст (Маріуполь, Попасна, Лисичанськ та Сєвєродонецьк), там взагалі не вдалося встановити кількість жертв.

Про це йдеться у щотижневому звіті УВК ООН. 

Згідно з даними ООН, з 1 по 19 березня 2023 року зафіксовано 469 цивільних жертв в Україні:

- 113 вбиті (60 чоловіків, 34 жінки, 4 хлопчики, 1 дівчина, а також 14 дорослих, стать яких ще не відома); 

- 356 травмований (149 чоловіків, 75 жінок, 17 хлопців, 1 дівчина, а також 114 дорослих, стать яких ще не відома).

Від минулого тижня кількість вбитих збільшилася на 86 людей. Кількість поранених також збільшилася на 158 людей. росія кожного дня обстрілює мирні міста України, особливо ті, які граничать з лінією фронту. 

війнаООНрф тероризм

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