росія вбила 616 українських дітей за час повномасштабної війни

Лише вчора, атакувавши Кривиг ріг, армія рф вбила 9 дітей.

В Україні через повномасштабну агресію рф загинули вже 616 дітей.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора на Facebook-сторінці.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, станов на 5 квітня постраждали 2 тисячі 479 дітей: 616 дітей загинули і 1 тисяча 863 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 636, Харківській - 480, Херсонській - 202, Дніпропетровській - 226, Київській - 136, Запорізькій - 170, Миколаївській - 118, Сумській - 115.

Вчора внаслідок ударів по Кривому Рогу загинули дев'ятеро дітей: дві дівчинки віком 7 і 15 років та 7-ро хлопчиків віком 3, 7, 9, 14, 15 і 16 років. Травм зазнали 11 дітей: шестеро дівчаток віком 8 місяців, 2, 3, 7, 14, 15 років і п'ятеро хлопчиків віком 3 місяці, 4, 8, 11 років.

В четвер, 3 квітня, внаслідок атаки у Харкові загинула 12-річна дівчинка і постраждали дві дівчинки віком 12 і 17 років.

На початку тижня через удар по Кривому Рогу постраждали 8-річний хлопчик і 6-річна дівчинка, а раніше того ж дня у Харкові був травмований 10-річний хлопчик.

Вчора, 5 квітня, росія вдарила по Кривому Рогу: понад 56 поранених, 18 загиблих і серед них діти.