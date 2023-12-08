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росія вчергове атакувала Україну безпілотниками і ракетами – Повітряні сили

08 грудня 2023, 09:09
росія вчергове атакувала Україну безпілотниками і ракетами – Повітряні сили
Військові закликають не ігнорувати повітряні тривоги.

російський загарбники зранку 8 грудня здійснили запуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників з Ту-95. Ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники вперше за майже 80 днів.

Про це інформують Повітряні сили та моніторингові канали.

Моніторингові канали повідомляють, що попередньо здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспійського напрямку.

У багатьох регіонах України працювали сили ППО, повідомлялося про збиття ракет на підльоті до Києва.

Близько 8:30 було оголошено відбій повітряної тривоги.

ракетиатакаППОвійна в Україніросія окупанти

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