росія вчергове атакувала Україну безпілотниками і ракетами – Повітряні сили

Військові закликають не ігнорувати повітряні тривоги.

російський загарбники зранку 8 грудня здійснили запуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників з Ту-95. Ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники вперше за майже 80 днів.

Про це інформують Повітряні сили та моніторингові канали.

Моніторингові канали повідомляють, що попередньо здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспійського напрямку.

У багатьох регіонах України працювали сили ППО, повідомлялося про збиття ракет на підльоті до Києва.

Близько 8:30 було оголошено відбій повітряної тривоги.