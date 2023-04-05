росія вчиняє систематичні воєнні злочини в Україні – Міноборони Болгарії

Міноборони оприлюднило звіт про стан оборони та збройних сил Болгарії за 2022 рік, і чимала частина документа присвячена російській агресії в Україні.

Міністерство оборони Болгарії у своєму звіті визначило військову агресію рф як найбільш безпосередню загрозу глобальному миру і заявило, що російська армія вчиняє систематичні воєнні злочини в Україні.

Про це пише Euractiv.

"Невиправдана війна в Україні, розпочата з повним порушенням міжнародного права, завдала шкоди в особливо великих розмірах усім сферам соціального та економічного життя. російські збройні сили здійснювали систематичні воєнні злочини. Цей повномасштабний збройний конфлікт має значний вплив не тільки на Україну і регіон, але і в глобальному аспекті", - йдеться у документі.

У звіті також згадується активізація російської підривної гібридної діяльності, кіберзагрози та використання росією енергії як зброї. Також ідеться про зростання рівня ризиків у Чорноморському регіоні, на Кавказі, в Молдові та Білорусі.

Згідно зі звітом Міноборони Болгарії, війна призвела до збільшення масштабів російських гібридних диверсій проти країн НАТО і ЄС.

"Ці дії спрямовані насамперед на створення внутрішньополітичної дестабілізації та громадської опозиції; перешкоджання рішенням щодо зміцнення потенціалу стримування та оборони Альянсу; зменшення солідарності та підтримки України й надання своєчасної та ефективної військової допомоги; продовження залежності від російських поставок енергоносіїв", - йдеться у звіті.

"Болгарія також стала об'єктом системних російських гібридних впливів, у тому числі через одностороннє припинення поставок газу, з метою впливу на суверенний національний процес прийняття стратегічних рішень", - додається у звіті.

Деструктивну роль відіграли непрямі спроби росії створити другу зону нестабільності, використовуючи існуючі проблеми і протиріччя на Балканах, пишуть автори документа.

"Зберігається потенціал дестабілізації Боснії і Герцеговини внаслідок сепаратистських ініціатив лідерів боснійських сербів, підтримуваних Кремлем. Сильний російський вплив також зберігається в Сербії", - йдеться у звіті.

У документі наголошується, що Болгарія солідарна з Україною і підтримує її законні зусилля та дії, спрямовані на протистояння російській воєнній агресії, зокрема шляхом надання військової допомоги.

Основні висновки звіту, присвяченого болгарській армії, пов'язані з необхідністю підвищення вимог до обороноздатності у зв'язку з фундаментально зміненим безпековим середовищем. Документ висновує, що країна повинна бути відповідальним і ефективним союзником НАТО.