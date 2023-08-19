Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

росія вдарила балістичною ракетою по центрі Чернігова — є загиблі(оновлено)

19 серпня 2023, 13:13
росія вдарила балістичною ракетою по центрі Чернігова — є загиблі(оновлено)
t.me/Klymenko_MVS
Внаслідок обстрілу росіянами центру Чернігова є поранені та загиблі.

російські війська вранці 19 серпня вдарили по центру Чернігова, ймовірно, балістичною ракетою. Є загиблі та поранені.

Про це повідомили голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, "Суспільне Чернігів", Повітряні сили ЗСУ, президент Володимир Зеленський

"Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно балістична ракета. Залишайтесь в укриттях. Деталі згодом",- повідомив Чаус.

Внаслідок обстрілу росіянами центру Чернігова є поранені та загиблі, повідомляють кореспонденти "Суспільне" з місця подій.

Президент Володимир Зеленський, який вирушив до Швеції, оприлюднив відео з місця удару.

"Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних", - пише президент. 

За словами Володимира Зеленського, наразі на місці трагедії працюють рятувальники, правоохоронці й медики. 

Президент додав, що Україна зробить усе для консолідації світу проти російського терору та захисту українців. 

"росія повинна програти в цій війні, щоб життя перемогло", - відзначив президент.

Наразі відомо про 42 постраждалих, зокрема є й загиблі.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram-каналі.

Як пише Клименко, станом на 13:00 відомо про те, що: 

  • терористи вдарили по Драмтеатру в Чернігові;
  • 42 постраждалих внаслідок російського удару; 
  • загинули 5 людей; 
  • серед постраждалих - 11 дітей.

В Чернігові зросла кількість загиблих до 6. 

"Загинула 6-річна дитина. На місці патрульні намагалися надати їй допомогу, але, на жаль, врятувати дитину не вдалося. Мати дитини перебуває у важкому стані", - пише МВС. 

Оновлено о 14:20

Глава МВС повідомив, що у Чернігові збільшилася кількість жертв до 7. На місці трагедії виявили тіло жінки, її особу встановлюють. За медичною допомогою звернулося 90 поранених. З них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей.

"12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва. Дитина в тяжкому стані", - додав Клименко.

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Чернігову знову збільшилася. Відомо про 117 потерпілих.

"Станом на 15:25 від атаки терористів на центр Чернігова постраждало 117 осіб, з них 7 загинуло", - зазначив мер міста Олександр Ломако в Telegram.

війнаЧернігіватакарф тероризм

Останні матеріали

Швейцарія – новий рай для відмивання грошей. Прокуратура і суди в долі – розслідування Вадима Клейнера
Бізнес & Фінанси
Швейцарія – новий рай для відмивання грошей. Прокуратура і суди в долі – розслідування Вадима Клейнера
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 16:27
Історія зради: команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 2
Політика
Історія зради: команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 2
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 12:06
TAURUS та ATACMS замість Х-55. Чому Захід морально зобов'язаний надати Україні ракети – Welt
TAURUS та ATACMS замість Х-55. Чому Захід морально зобов'язаний надати Україні ракети – Welt
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 08:45
Україна бореться за виживання. То чому ж союзники нервують через надання їй зброї? – Еліот Коен
Політика
Україна бореться за виживання. То чому ж союзники нервують через надання їй зброї? – Еліот Коен
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 14:47
Історія зради. Команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 1
Політика
Історія зради. Команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 1
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 13:51
Страх розпаду росії. Чому кремль робить Польщу цапом-відбувайлом – Януш Бугайські
Політика
Страх розпаду росії. Чому кремль робить Польщу цапом-відбувайлом – Януш Бугайські
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 09:22
росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Технології
росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 15:42
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Політика
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 11:55
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється