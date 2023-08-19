росія вдарила балістичною ракетою по центрі Чернігова — є загиблі(оновлено)

Внаслідок обстрілу росіянами центру Чернігова є поранені та загиблі.

російські війська вранці 19 серпня вдарили по центру Чернігова, ймовірно, балістичною ракетою. Є загиблі та поранені.

Про це повідомили голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, "Суспільне Чернігів", Повітряні сили ЗСУ, президент Володимир Зеленський

"Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно балістична ракета. Залишайтесь в укриттях. Деталі згодом",- повідомив Чаус.

Внаслідок обстрілу росіянами центру Чернігова є поранені та загиблі, повідомляють кореспонденти "Суспільне" з місця подій.

Президент Володимир Зеленський, який вирушив до Швеції, оприлюднив відео з місця удару.

"Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних", - пише президент.

За словами Володимира Зеленського, наразі на місці трагедії працюють рятувальники, правоохоронці й медики.

Президент додав, що Україна зробить усе для консолідації світу проти російського терору та захисту українців.

"росія повинна програти в цій війні, щоб життя перемогло", - відзначив президент.

Наразі відомо про 42 постраждалих, зокрема є й загиблі.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram-каналі.

Як пише Клименко, станом на 13:00 відомо про те, що:

терористи вдарили по Драмтеатру в Чернігові;

42 постраждалих внаслідок російського удару;

загинули 5 людей;

серед постраждалих - 11 дітей.

В Чернігові зросла кількість загиблих до 6.

"Загинула 6-річна дитина. На місці патрульні намагалися надати їй допомогу, але, на жаль, врятувати дитину не вдалося. Мати дитини перебуває у важкому стані", - пише МВС.

Оновлено о 14:20

Глава МВС повідомив, що у Чернігові збільшилася кількість жертв до 7. На місці трагедії виявили тіло жінки, її особу встановлюють. За медичною допомогою звернулося 90 поранених. З них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей.

"12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва. Дитина в тяжкому стані", - додав Клименко.

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Чернігову знову збільшилася. Відомо про 117 потерпілих.

"Станом на 15:25 від атаки терористів на центр Чернігова постраждало 117 осіб, з них 7 загинуло", - зазначив мер міста Олександр Ломако в Telegram.