Оновлено: росія вдарила по Кривому Рогу: понад 50 поранених, 14 загиблих і серед них діти
04 квітня 2025, 19:32
Ворог вдарив балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону.
Унаслідок удару росії по Кривому Рогу наразі вже 12 загиблих та понад 50 поранених.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
"Прокляті москалі вдарили балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону. На зараз вже 12 загиблих, поранених більше 50", - написав він.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також у Telegram повідомив, що серед загиблих двоє дітей.
"Кількість поранених уточнюється. У місті сталися пожежі. Пошкоджені багатоповерхівки", - додав він.
Оновлено. 19:38. Лисак заявив, що, за уточненою інформацією, серед загиблих - троє дітей.
"Постійно збільшується і кількість постраждалих. Ця інформація - пізніше", - додав він.
Крім того, горить автомобіль і гаражі.
Оновлено. 20:15 Міський голова Олександр Вілкул повідомив, що ворог вдарив балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону. Відомо про 14 загиблих, поранених більш ніж 50.
Серед жертв є 6 дітей, повідомив Володимир Зеленський. Поруч з місцем влучання був дитячий майданчик, заявила влада міста.
Оновлено. 21.45 Наймолодшому пораненому у Кривому Розі - лише три місяці. За попередніми даними, у медичних закладах міста перебувають понад 30 людей.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, чимало постраждалих потрапили до операційних, зараз лікарі борються за кожне життя:
"Найменшому - 3 місяці. У хлопця різані рани. Йому надали допомогу. Оговтуватися від пережитого буде вдома".
Водночас голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що аварійно-рятувальна операція на місці удару триває. За його словами, в лікарнях міста борються за життя 34 поранених. Серед них - діти.