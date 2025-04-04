Оновлено: росія вдарила по Кривому Рогу: понад 50 поранених, 14 загиблих і серед них діти

Ворог вдарив балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону.

Унаслідок удару росії по Кривому Рогу наразі вже 12 загиблих та понад 50 поранених.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Прокляті москалі вдарили балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону. На зараз вже 12 загиблих, поранених більше 50", - написав він.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також у Telegram повідомив , що серед загиблих двоє дітей.

"Кількість поранених уточнюється. У місті сталися пожежі. Пошкоджені багатоповерхівки", - додав він.

Оновлено. 19:38. Лисак заявив, що, за уточненою інформацією, серед загиблих - троє дітей.

"Постійно збільшується і кількість постраждалих. Ця інформація - пізніше", - додав він.

Крім того, горить автомобіль і гаражі.

Оновлено. 20:15 Міський голова Олександр Вілкул Міський голова Олександр Вілкул повідомив , що ворог вдарив балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону. Відомо про 14 загиблих, поранених більш ніж 50.

Серед жертв є 6 дітей, повідомив Володимир Зеленський. Поруч з місцем влучання був дитячий майданчик, заявила влада міста.

Оновлено. 21.45 Наймолодшому пораненому у Кривому Розі - лише три місяці. За попередніми даними, у медичних закладах міста перебувають понад 30 людей.