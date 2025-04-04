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Оновлено: росія вдарила по Кривому Рогу: понад 50 поранених, 14 загиблих і серед них діти

04 квітня 2025, 19:32
Оновлено: росія вдарила по Кривому Рогу: понад 50 поранених, 14 загиблих і серед них діти
Ворог вдарив балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону.
Унаслідок удару росії по Кривому Рогу наразі вже 12 загиблих та понад 50 поранених.
 
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
 
"Прокляті москалі вдарили балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону. На зараз вже 12 загиблих, поранених більше 50", - написав він.
 
 Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також у Telegram повідомив, що серед загиблих двоє дітей.
 
"Кількість поранених уточнюється. У місті сталися пожежі. Пошкоджені багатоповерхівки", - додав він.
 
Оновлено. 19:38. Лисак заявив, що, за уточненою інформацією, серед загиблих - троє дітей.
 
"Постійно збільшується і кількість постраждалих. Ця інформація - пізніше", - додав він.
 
Крім того, горить автомобіль і гаражі.
 
Оновлено. 20:15 Міський голова Олександр Вілкул повідомив, що ворог вдарив балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону. Відомо про 14 загиблих,  поранених більш ніж 50.
 
Серед жертв є 6 дітей, повідомив Володимир Зеленський. Поруч з місцем влучання був дитячий майданчик, заявила влада міста.
 
Оновлено. 21.45 Наймолодшому пораненому у Кривому Розі - лише три місяці. За попередніми даними, у медичних закладах міста перебувають понад 30 людей.
 
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, чимало постраждалих потрапили до операційних, зараз лікарі борються за кожне життя:
 
"Найменшому - 3 місяці. У хлопця різані рани. Йому надали допомогу. Оговтуватися від пережитого буде вдома".
 
Водночас голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що аварійно-рятувальна операція на місці удару триває. За його словами, в лікарнях міста борються за життя 34 поранених. Серед них - діти.
 
війна в Україніросія окупантиКривий Ріг

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