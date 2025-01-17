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ПОЛІТИКА

росія вдарила по Кривому Рогу. Є загиблі (оновлено)

17 січня 2025, 13:18
росія вдарила по Кривому Рогу. Є загиблі (оновлено)
Фото: Xinhua
Зокрема, удару зазнав один із навчальних закладів міста.

російські війська вдень у п’ятницю, 17 січня, двічі вдарили балістикою по Кривому Рогу Дніпропетровської області. В місті пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Попередньо, три людини вбила російська армія, вдаривши по Кривому Рогу. Є поранені", - зазначив він, додавши, що в області досі триває повітряна тривога.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у свою чергу підкреслив, що окупанти вдарили по цивільній та житловій забудові.

"Все розуміємо, всі працюємо. На жаль є загиблі та поранені", - додав він.

Станом на 13:30 кількість загиблих зросла до чотирьох. За даними ОВА, це три жінки та чоловік. Вілкул уточнив, що загинули цивільні, які були у дворі п'ятиповерхового будинку.

Кількість постраждалих збільшилася до п'яти осіб. Троє госпіталізовані у важкому стані. Ще двом надали допомогу на місці. Серед постраждалих 22-річна дівчина та чоловіки 34 і 56 років.

У Кривому Розі оголосили день жалоби 20 січня.

війнаКривий Рігатака

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